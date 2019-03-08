Sakarya'nın İhracatı 53 İlin İhracatını Geride Bıraktı

Yılın ikinci ayında ihracatını bir önceki aya göre yüzde 9,3 artıran "otomotiv şehri Sakarya", Şubat'ta 53 ilin toplam ihracat rakamından daha fazla ihracat gerçekleştirerek Türkiye ekonomisine önemli oranda katkı sağladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracat sıralamasında 7. sırada bulunan Sakarya, bu ay 442 milyon 972 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Böylece Sakarya, geçen yılın aynı dönemindeki 435 milyon 824 bin dolarlık ihracatını geçti. Son yıllarda verilen destekler sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 1,6 yükseltmeyi başaran Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri ile makine ve aksamları sektörleriyle Türkiye'nin toplam ihracatına yüzde 3 katkı getirdi.

Şubat ayında, 442 milyon 972 bin dolarlık dış satımıyla Doğu Marmara'da Kocaeli, Yalova, Düzce ve Bolu illeri arasında ikinci sırada bulunan "otomotiv şehri Sakarya", toplamda 425 milyon 931 bin ihracat yapan 53 ili geçerek ülke ekonomisine güç katmaya devam ediyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YÜZDE 9,7 ARTIŞ

Toyota, Türk Traktör ve Otokar gibi önemli firmalarıyla İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nin ardından en fazla otomotiv ihracatı yapan 4. il olan Sakarya'nın, Şubat ayındaki toplam ihracatının yüzde 92,5'lik kısmı bu alanda gerçekleşti.

Geçen ay otomotiv sektöründe 373 milyon 580 bin dolar ihracat yapan kent, bu ay yüzde 9,7 artışla 409 milyon 980 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Sakarya'da en fazla ihracat yapılan ikinci sektör, 5 milyon 928 bin dolarla "demir ve demir dışı metaller", üçüncü sektör 4 milyon 905 bin dolarla "iklimlendirme sanayi" oldu. Bu sektörleri 4 milyon 443 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri" ve 4 milyon 320 bin dolarlık ihracatla "makine ve aksamları" sektörleri izledi.

Bu yıl Şubat döneminde geçen yıla göre en fazla ihracat artışı ise yüzde 334,97 ile "diğer sanayi ürünleri" sektöründe yaşandı.

EN ÇOK İHRACAT YİNE BİRLEŞİK KRALLIK'A

Her dönemde çok sayıda ülkeye ihracat gerçekleştiren Sakarya, bu yıl Şubat ayında en çok ihracatı 47 milyon 523 bin dolarla Birleşik Krallık'a yaptı. Bu ülkeye yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,91 arttı.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke yüzde 20,83 artışla Fransa oldu. Bu ülkeye geçen yılın Şubat ayında yapılan 37 milyon 372 bin dolarlık ihracat, bu yılın aynı döneminde 45 milyon 154 bin dolara yükseldi.

Geçen yıl 29 milyon 823 bin dolar olan ihracatını bu yıl 32 milyon 580 bin dolara çıkararak yüzde 9,2 artış sağlayan kentin, en çok ihracat yaptığı üçüncü ülke ise İtalya olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA