Sakarya'nın Karapürçek İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Orhan Yıldırım kazandı.<br><br>Kesin olmayan sonuçlara göre, Orhan Yıldırım 3 bin 983, BBP adayı Hasan Cavit Karslı 3 bin 568, Saadet Partisi adayı Mehmet Ali Gedik 174 oy aldı.<br><br>-Yıldırım'ın öz geçmişi<br><br>Orhan Yıldırım, 1964'te Sakarya Akyazı'da dünyaya geldi. Üniversite mezunu olan Orhan Yıldırım, 29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den Sakarya Karapürçek Belediye Başkanı Adayı gösterildi ve seçildi.