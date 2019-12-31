Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde sel baskını

SAKARYA'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde şiddetli yağış sele neden oldu. Derenin taşması sonucu mahalle sular altında kalırken, Kocaali'de de yağmur, su baskınlarına yol açtı.

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde dün akşamdan beri aralıklarla devam eden yağmur sele neden oldu. Karasu'nun Darıçayırı Mahallesi'nden geçen derede bulunan bendin taşması sonucu mahalle sular altında kaldı, evlerin zemin katlarını sular bastı.

Kocaali'de ise Kadıköprü, Yeni, Hızar, Yayla ve Karşı mahallelerinde şiddetli yağış nedeniyle yaklaşık 15 evi sel suları basarken, tarım arazileri de sular altında kaldı. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi, belediye ekipleri ve itfaiye ekiplerinin bölgede çalışmalara devam ettiği bildirildi.