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Sakarya'nın karasu ve kocaali ilçelerinde sel

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde selSakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde yağış sele neden oldu.

31.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:15
'nın ve ilçelerinde sel
Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde yağış sele neden oldu. Karasu'da derenin taşması sonucu mahalle sular altında kalırken, Kocaali'de de yağmur su baskınlarına neden oldu.
Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde, dün akşamdan bu yana aralıklarla devam eden yağmur yağışı sele neden oldu. Karasu'nun Darıçayırı Mahallesi'nden geçen derede bulunan bendin taşması sonucu mahalle sular altında kaldı. Mahallede bulunan evlerin zemin katlarını sular bastı. Kocaali'de ise Kadıköprü, Yeni, Hızar, Yayla ve Karşı mahallelerinde yağış su baskınlarına neden oldu. Yaklaşık 15 evi sel suları bastı. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi, belediyelerin ekipleri ve itfaiye ekipleri bölgede çalışma yaparken, sel nedeniyle tarım arazileri de sular altında kaldı.
Sakarya'nın karasu ve kocaali ilçelerinde sel

Sakarya, Kocaali, Karasu, Güncel

Kaynak: DHA


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