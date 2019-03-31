31 Mart 2019, 21:25
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Sakarya'nın Kaynarca İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Sakarya

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Murat Kefli kazandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Murat Kefli kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Murat Kefli 6 bin 572, Saadet Partisi adayı Ergün Öztürk 3 bin 960, BBP adayı Mustafa Boğaz 2 bin 765 oy aldı.

Kefli'nin öz geçmişi

1970 yılında Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde doğan Murat Kefli, Turnalı köyü ilkokulunda okudu. Arifiye Öğretmen Lisesinden 1987'de mezun olan Kefli, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi.

Uzun bir süre özel şirketlerde yöneticilik yapan Kefli, 2004 yerel seçimlerinde AK Parti'nin Kaynarca İl Genel Meclis Üyesi olarak seçildi. Şubat 2014'te AK Parti Kaynarca İlçe Başkanı olan Murat Kefli, 1 Aralık 2018'de görevinden istifa etti.

Kefli evli ve 4 çocuk babası. Murat Kefli, AK Parti, Sakarya, Kaynarca, Güncel
Kaynak: AA