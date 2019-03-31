Sakarya'nın Serdivan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Sakarya
'nın Serdivan
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Yusuf Alemdar
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Yusuf Alemdar 36 bin 231, CHP
adayı Zafer Kazan 19 bin 530, BBP
adayı Ahmet Bilgili
bin 295 oy aldı.
Alemdar'ın öz geçmişi
Alemdar, 1966 yılında Trabzon
'da doğdu. İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesini işleri nedeniyle yarıda bırakan Yusuf Alemdar, Doğu Akdeniz Üniversitesi
İşletme Fakültesinden mezun oldu.
Uzun yıllar ticaret ile uğraşan ve 1988 yılında aktif siyasete giren Alemdar, 2003 yılında AK Parti Sakarya İl Başkanı oldu. Yusuf Alemdar bu görevini 2009 yılına kadar sürdürdü ve 2009 yerel seçimlerinde Serdivan Belediye Başkanı seçildi.
Serdivan Belediye Başkanlığı görevine 2014 yerel seçimlerinde yeniden seçilen Alemdar, evli ve iki çocuk babası.
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Kaynak: AA