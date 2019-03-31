31 Mart 2019, 22:16
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Sakarya'nın Serdivan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Sakarya

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Yusuf Alemdar kazandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Yusuf Alemdar kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Yusuf Alemdar 36 bin 231, CHP adayı Zafer Kazan 19 bin 530, BBP adayı Ahmet Bilgili bin 295 oy aldı.

Alemdar'ın öz geçmişi

Alemdar, 1966 yılında Trabzon'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini işleri nedeniyle yarıda bırakan Yusuf Alemdar, Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.

Uzun yıllar ticaret ile uğraşan ve 1988 yılında aktif siyasete giren Alemdar, 2003 yılında AK Parti Sakarya İl Başkanı oldu. Yusuf Alemdar bu görevini 2009 yılına kadar sürdürdü ve 2009 yerel seçimlerinde Serdivan Belediye Başkanı seçildi.

Serdivan Belediye Başkanlığı görevine 2014 yerel seçimlerinde yeniden seçilen Alemdar, evli ve iki çocuk babası. Serdivan, Yusuf Alemdar, Sakarya, AK Parti, Güncel
Kaynak: AA