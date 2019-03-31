Sakarya'nın Söğütlü İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Koray Oktay Özten kazandı.<br><br>Kesin olmayan sonuçlara göre, Koray Oktay Özten 4 bin 804, CHP adayı Ferda İlter bin 569 oy aldı.<br><br>-Özten'in özgeçmişi-<br><br>İstanbul'da 1967'de doğan Koray Oktay Özten, ilkokulu Sakarya Söğütlü'de, orta öğrenimi Adapazarı'nda bitirdi. Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik bölümünde başladığı yüksek öğrenimine 2. sınıfta yatay geçişle Osmangazi Üniversitesi'nde noktaladı.<br><br>Yüksek lisans eğitimini 'Yerel Yönetimlerde Eğitim ve Yerelleşme' konulu tezi hazırlayan Özten, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü'nde bitirdi.