31 Mart 2019, 21:12
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Sakarya'nın Söğütlü İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Sakarya

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Koray Oktay Özten kazandı.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Koray Oktay Özten kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Koray Oktay Özten 4 bin 804, CHP adayı Ferda İlter bin 569 oy aldı.

-Özten'in özgeçmişi-

İstanbul'da 1967'de doğan Koray Oktay Özten, ilkokulu Sakarya Söğütlü'de, orta öğrenimi Adapazarı'nda bitirdi. Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik bölümünde başladığı yüksek öğrenimine 2. sınıfta yatay geçişle Osmangazi Üniversitesi'nde noktaladı.

Yüksek lisans eğitimini "Yerel Yönetimlerde Eğitim ve Yerelleşme" konulu tezi hazırlayan Özten, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü'nde bitirdi. Koray Oktay Özten, AK Parti, Söğütlü, Sakarya, Güncel
Kaynak: AA