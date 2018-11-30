Sakarya'nın Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü

30 Kasım 2018 Cuma 11:58



30 Kasım 2018 Cuma 11:58

SAKARYA'nın yüksek kesimlerinde, kar yağışı etkili olurken, bölgede kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı.Hava sıcaklığının düşmesiyle Hendek ve Akyazı ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Hendek'in Dikmen, Aksu, Kurtuluş ve Yeni Yayla mahalleleri ile Akyazı'nın Ballıkaya Mahallesi'nde yaşayanlar, güne beyaz örtüyle uyandı. Kar yağışının sürdüğü bölgelerde kar kalınlığı, 5 santimetreye kadar ulaştı. Sakarya'nın en yüksek noktalarından olan, bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası'nda da kar yağışı etkili oldu.- Sakarya