SAKARYA Oğlunun düğününde kalbine yenildi

Oğlunun düğününde kalbine yenildi Sakarya
'nın Karasu
ilçesinde oğlunun düğününde oyun oynayıp eğlenen Ali İhsan Tunca(54), bir anda fenalaştı. Kalp krizi geçiren Tunca, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kocaali Açmabaşı Mahallesi'nin eski muhtarı Ali İhsan Tunca, hafta sonu Karasu'da oğlunun düğününde yakınlarıyla birlik oyunlar oynayıp eğlendi. Düğünde bir anda fenalaşan Tunca, düğün salonuna gelen 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tunca buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tunca dün akşam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Tunca'nın düğün sırasında çok mutlu olduğu ve doyasıya eğlendiği çekilen görüntülere yansıdı. Oğlunun mutlu gününde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Tunca'nın cenazesi bugün Kocaali ilçesinin Açmabaşı Mahallesi'nde öğle namazı sonrasında toprağa verildi. Tunca'nın bir süre önce kalp sorunuyla ilgili tedavi gördüğü öğrenildi.