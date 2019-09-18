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Sakarya otobüs şoförü kadını sağlık ocağına yetiştirdi

Otobüs şoförü kadını sağlık ocağına yetiştirdiAdapazarı'nda, halk otobüsü sürücüsü burnunun kanaması nedeniyle yol kenarında oturan yaşlı kadını otobüse alarak en yakın sağlık ocağına yetiştirdi.

18.09.2019 18:51
Otobüs şoförü kadını sağlık ocağına yetiştirdi
Adapazarı'nda, halk otobüsü sürücüsü burnunun kanaması nedeniyle yol kenarında oturan yaşlı kadını otobüse alarak en yakın sağlık ocağına yetiştirdi. O anlar otobüs içerisinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünde şoförlük yapan Murat Söylemez, Adapazarı Camili Mahallesi'ne geldiğinde burnunun kanaması nedeniyle yol kenarında oturan yaşlı kadını fark etti. Murat Söylemez ismi öğrenilemeyen kadına ilk müdahaleyi otobüsteki yolcularla birlikte yaptı. Sürücü Söylemez ve yolcular daha sonra yaşlı kadını otobüse alarak güzergahtan çıkarak en yakın sağlık ocağına götürerek tedavi olmasını sağladı.
Sürücü Murat Söylemez'in bu davranışı yolcular tarafından tebrik edildi. O anlar aracın güvenlik kameralarına yansıdı.
Sakarya otobüs şoförü kadını sağlık ocağına yetiştirdi

Murat Söylemez, Adapazarı, Güncel

Kaynak: DHA

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