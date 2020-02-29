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Sakarya-otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandıSAKARYA'nın Karasu ilçesinde, motoru tutuşan otomobil alev alev yandı.

29.02.2020 19:19 | Son Güncelleme: 29.02.2020 19:21
Otomobil alev alev yandı
SAKARYA'nın ilçesinde, motoru tutuşan otomobil alev alev yandı.
Olay bugün öğle saatlerinde, Karasu 32 Evler Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. 44 PK 954 plakalı otomobilin motorundan dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracı yol üzerinde durdururken, araç alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sakarya-otomobil alev alev yandı

Karadeniz Caddesi, Karasu, Güncel

Kaynak: DHA


29.02.2020 20:17:44