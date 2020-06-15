SAKARYA Otomobil orta refüje girdi: 3 yaralı

Otomobil orta refüje girdi: 3 yaralıSAKARYA'nın Hendek ilçesinde, TEM Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin orta refüje girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

15.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:45
Otomobil orta refüje girdi: 3 yaralı
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, TEM Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin orta refüje girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Hendek mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Batuhan Eker idaresindeki 81 AAR 092 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüje girdi. Kazada, Batuhan Eker, Oğuzhan ve Eren Eker yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, yaralanan 3 kişiyi hastaneye kaldırdı.
Kaza sonrası otomobilin orta refüjden kaldırılması için olay yerine çağırılan kurtarıcı orta refüje girerek aracı kaldırdı. Ancak yağmur sonrası çamur olan orta refüjde batan kurtarıcı itfaiye ekiplerinin yardımıyla battığı yerden çıkarıldı. Bu sırada polis ekipleri İstanbul istikametine trafiği durdurdu. Kurtarıcının çıkarılması sonrası trafik normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. SAKARYA Otomobil orta refüje girdi: 3 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: TEM Otoyolu, Hendek, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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