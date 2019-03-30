Sakarya Otomobilin Altında Kalan Köpeğinin Başında Ağladı

Otomobilin altında kalan köpeğinin başında ağladı Adapazarı
'nda, caddeye çıkan yavru köpek otomobilin altında kalarak öldü. Köpeğinin öldüğünü gören çocuk yere kaparak ağladı.
Adapazarı Güneşler
Mahallesi'nde yaşanan olayda, ismi öğrenilemeyen bir çocuk köpeğini gezdirmek için sokağa çıktı. Çocuğu gezdirdiği yavru köpek caddeye çıkınca seyir halinde olan bir otomobilin altında kaldı. Köpek ölürken, otomobil sürücüsü durmadan yoluna devam etti. Köpeğinin kazada öldüğünü gören çocuk ise yere kapanarak dakikalarca hıçkıra hıçkıra ağladı. Çevredekilerin çabalarına rağmen sakinleşmeyen küçük çocuğun bu hali vatandaşları duygulandırdı.
Adapazarı, Güncel
Kaynak: DHA