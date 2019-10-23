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Sakarya otomobilin öğrenciye çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı

Otomobilin öğrenciye çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdıAdapazarı'nda, okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı lise öğrencisi E.D. (15), hafif yaralandı.

23.10.2019 14:12
Otomobilin öğrenciye çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı
Adapazarı'nda, okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı lise öğrencisi E.D. (15), hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Cuma günü, Yenigün Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı'nda meydana geldi. K.B. (27) yönetimindeki otomobil, okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi E.D.'ye çarptı. Metrelerce savrulup yere düşen E.D., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Otomobil sürücü K.B. tarafından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen E.D., tedaviye alındı.
Kaza anı ise bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Sakarya otomobilin öğrenciye çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı

Adapazarı, Güncel

Kaynak: DHA

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