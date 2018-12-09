Sakarya Otomobille Çarpışıp Durağa Savruldu 1 Yaralı

Sakarya
'nın Hendek
ilçesinde, otomobille çarpışarak savrulan otomobil durağa girdi. Durakta şans eseri kimse bulunmazken, aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde, Hendek Yenimahalle
Sultan Hamithan Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen Engin Tatarhan idaresindeki 54 KV 693 plakalı otomobil sokağa girmek için manevra yapan İlker Kaya
idaresindeki 54 KB 125 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Engin Tatarhan'ın hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak yol kenarındaki durağa girdi. Durak paramparça olurken, otomobil devrildi. Otomobilde sıkışan Engin Tatarhan vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Engin Tatarhan tedavi altına alındı.
Kaza sırasında durakta yolcunun bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Yenimahalle,Sakarya
09 Aralık 2018 Pazar 17:00