SAKARYA Oyun oynarken dereye düşen çocuğu annesi kurtardı

Oyun oynarken dereye düşen çocuğu annesi kurtardıSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, ailesiyle birlikte pikniğe giden Muhammed Ali Göçen (5) derenin kenarında oynarken suya düştü.

09.06.2020 19:50 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:28
Oyun oynarken dereye düşen çocuğu annesi kurtardı
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, ailesiyle birlikte pikniğe giden Muhammed Ali Göçen (5) derenin kenarında oynarken suya düştü. Boğulma tehlikesi geçiren çocuk annesi tarafından kurtarılırken, tedavi altına alındı.
Olay, öğle saatlerinde, Akyazı ilçesi Yongalık Mahallesi'nde meydana geldi. Mudurnu Deresi kenarına ailesiyle pikniğe giden Muhammed Ali Göçen dere kenarında oyun oynarken suya düştü. Leyla Göçen suya kapılan çocuğunu boğulmaktan son anda kurtardı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu çocuk, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed Ali buradan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. SAKARYA Oyun oynarken dereye düşen çocuğu annesi kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Muhammed Ali, Akyazı, Güncel, Haber

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