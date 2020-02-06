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Sakarya pamukova'da 2 tır ve 2 kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Pamukova'da 2 TIR ve 2 kamyon çarpıştı: 2 yaralıSAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, 2 TIR ve 2 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.

06.02.2020 10:37 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:41
'da 2 TIR ve 2 kamyon çarpıştı: 2 yaralı
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, 2 TIR ve 2 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.
Kaza gece saatlerinde, D-650 Karayolu Gölpark mevkiinde meydana geldi. Adapazarı istikametine giden Yusuf Kısaağıl idaresindeki 03 VZ 538 plakalı TIR, yol üzerinde bulunan akaryakıt istasyonundan çıkan 41 NC 928 plakalı kamyona arkadan çarptı. Arkadan gelen 11 AAF 134 plakalı TIR'ın sürücü Murat Gülenç, kaza yapan araçlara çarpmamak manevra yapınca refüjdeki ağaçlara ve trafik tabelalarına çarptı. 03 VD 970 plakalı kamyon ise kaza yapan araçlara arkadan çarptı. Kazada, Yusuf Kısaağıl ve Murat Gülenç yaralandı. Yaralanan sürücüler 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sakarya pamukova'da 2 tır ve 2 kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Pamukova, Güncel

Kaynak: DHA


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