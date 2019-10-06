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Sakarya Pamukova'da tır durağa daldı: 2 ölü, 4 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, yol kenarında bulunan durağa daldı. Kazada durakta bekleyen 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

06.10.2019 13:05

Kaza, bugün öğle saatlerinde Pamukova ilçe merkezinde meydana geldi. Bilecik yönüne giden TIR, bir anda sürücüsünün kontrolünden çıkarak durağa girdi. TIR, üst geçidin ayağına çarparak çarparak durdu.

2 ÖLÜ, 4 YARALI

Kazayı görenler yardıma koşarken, 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi geldi. Kazada can pazarı yaşanırken 2 kişinin öldüğü belirlendi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

TIR'ın altında başka kişilerin olma ihtimaline karşı araştırma yapıldı. Yaralanan 4 kişiye müdahalede bulunulurken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Sakarya Pamukova'da tır durağa daldı: 2 ölü, 4 yaralı

Sakarya, Güncel

Kaynak: DHA

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