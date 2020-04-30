Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

SAKARYA Park halindeki otomobil yandı, alevler yanındaki araca sıçradı

Park halindeki otomobil yandı, alevler yanındaki araca sıçradıSAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, park halindeki otomobil motor bölümünden alev alırken, alevler yanında bulunan araca sıçradı.

30.04.2020 03:28 | Son Güncelleme: 30.04.2020 03:30
Park halindeki otomobil yandı, alevler yanındaki araca sıçradı
SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, park halindeki otomobil motor bölümünden alev alırken, alevler yanında bulunan araca sıçradı. Araçların yanma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Öğle saatlerinde, Serdivan 32 Evler Mahallesi Mehmet Zahit Kotku Sokak'taki sitenin park alanında bulunan 26 DE 455 plakalı otomobil motor bölümünden yanmaya başladı. Sitede yaşayan vatandaşlar otopark alanında bulunan otomobillerini uzaklaştırdı. Yanan araçtan yükselen alevler bu sırada yanında bulanan 07 EUP 70 plakalı park halindeki araca sıçradı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında motoru tutuşan otomobil kullanılmaz hale gelirken, diğer araçta ise hasar meydana geldi. Araçların yanma anı güvenlik kamerasına yansırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. SAKARYA Park halindeki otomobil yandı, alevler yanındaki araca sıçradı

Kaynak: DHA

Etiketler: Serdivan, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor Haberler
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Demet Akalın’ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Haberler
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun
İsveç’teki hastane, ’Emrullah Gülüşken’i tedavi etmediler’ sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok Haberler
İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haberler
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Koronavirüste ders alınacak hata! Japon adasını 2. dalga sert vurdu Haberler
Koronavirüste ders alınacak hata! Japon adasını 2. dalga sert vurdu
Diyanet İşleri Başkanı’ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı Haberler
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı
Haberler››Güncel››SAKARYA Park halindeki otomobil yandı, alevler yanındaki araca sıçradı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

05:08: Senegal'de okulların açılışı Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 2 Haziran'a ertelendi - Haber 04:36: Kahramanmaraş'ta otomobiline silahlı saldırı düzenlenen kişi cam parçalarıyla yaralandı - Haber 04:22: Yemen'de hükümet güçleri Sokotra'daki "isyan girişimini" bastırdı - Haber 04:18: Gine Bissau'da Başbakan ve 3 kabine üyesi Kovid-19'a yakalandı - Haber 04:08: Kocaeli'de iki kargo kamyonu çarpıştı: 1 yaralı - Haber 00:38: Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun - Magazin 23:45: İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok - Haber 22:40: Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu - Haber 07:25: Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı - Ekonomi