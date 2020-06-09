SAKARYA Pazarda alışveriş yaparken saldırıya uğradı

Pazarda alışveriş yaparken saldırıya uğradıSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Fethi Özçelik (66) pazarda tanımadığını iddia ettiği bir kişinin saldırısına uğradı.

09.06.2020 12:16 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:55
Pazarda alışveriş yaparken saldırıya uğradı
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Fethi Özçelik (66) pazarda tanımadığını iddia ettiği bir kişinin saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle yaralanan Fethi Özçelik, 5 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.
Geçen hafta Çarşamba günü meydana gelen olayda, Fethi Özçelik pazara alışverişe gitti. Bu sırada, Fethi Özçelik pazarda tanımadığını iddia ettiği bir kişinin saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle yaralanan, yere düşerek başına çarpan Fethi Özçelik, 5 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatırken, Fethi Özçelik'e saldıran kişi bulunamadı.
Gözünü açtığında kendisini hastanede bulduğunu söyleyen Fethi Özçelik, "Pazar yerinde tanımadığım uzun boylu sarışın biri geldi bana vurdu, ondan sonrası hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Neden böyle bir şey yaptılar bilmiyorum. Oradaki komşularım beni tanımış, ambulans çağırmışö dedi.
Fethi Özçelik'in eşi Nurten Özçelik ise, "Yıllardır her yere beraber gideriz, pazara bile birlikte gideriz. İlk kez yalnız başına gitti belki de, bu olay geldi sonra başına. Hiç mi utanmadılar bu adama vurmaya? Kimseye söz söylemez, laf etmez benim eşim. Yazıklar olsun" diye konuştu. SAKARYA Pazarda alışveriş yaparken saldırıya uğradı

Kaynak: DHA

Etiketler: Akyazı, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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