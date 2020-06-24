SAKARYA Polis babasının tabancasıyla intihara kalkıştı

Polis babasının tabancasıyla intihara kalkıştıSAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde Samet S. (23), evde kimsenin olmadığı sırada polis memuru babasına ait tabancayı başına dayayıp, ateşledi.

24.06.2020 15:16 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:44
Polis babasının tabancasıyla intihara kalkıştı
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde Samet S. (23), evde kimsenin olmadığı sırada polis memuru babasına ait tabancayı başına dayayıp, ateşledi. Ağır yaralanan Samet S., hastanede tedaviye alındı.
Olay, öğle saatlerinde, Adapazarı ilçesine bağlı Tekeler Mahallesi'nde meydana geldi. Samet S., evde yalnız olduğu sırada, polis memuru babası S.S.?ye ait tabancayı bilinmeyen nedenle başına dayayarak, ateşledi. Silah sesini duyunca dışarıdan eve koşan kız kardeşi, Samet S.'yi kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Samet S.'yi ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Samet S., tedaviye alınırken, intihar girişimiyle ilgili soruşturma başlatıldı. SAKARYA Polis babasının tabancasıyla intihara kalkıştı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adapazarı, Güncel, Haber

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