SAKARYA Polis sınava yetiştirdi

Polis sınava yetiştirdiSAKARYA'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecekleri okulları şaşıran, kimlik kartını unutanlara motosikletli polisler yardımcı olarak, sınava yetiştirdi.

27.06.2020 10:48 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:36
Polis sınava yetiştirdi
SAKARYA'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecekleri okulları şaşıran, kimlik kartını unutanlara motosikletli polisler yardımcı olarak, sınava yetiştirdi.
Sakarya Üniversitesi Serdivan Kampüsü'ne, Yükseköğretim Kurumları Sınavı için gelenlere polis ekipleri yardımcı oldu. Sınav yerini kontrol etmeden gelen, kimliğini unutanları motosikletli polisler sınava yetiştirdi. Bazı kişiler, sınava girecekleri fakülte binasının başka yerde olduğunu öğrenince motosikletle polisler tarafından sınava girecekleri fakülteye götürüldü. Polis, kimlik kartını unutanlara da yardımcı olarak hemen evlerine götürüp kimlik kartlarını almalarını sağladıktan sonra sınava girecekleri okula götürerek sınava yetiştirdi. SAKARYA Polis sınava yetiştirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Sakarya Üniversitesi, Serdivan, Güncel, Haber

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