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SAKARYA Polis yaşlıların ihtiyacını karşıladı

Polis yaşlıların ihtiyacını karşıladıSAKARYA'da, 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından dışarı çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını polis karşıladı.

22.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 22.03.2020 21:04
Polis yaşlıların ihtiyacını karşıladı
SAKARYA'da, 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından dışarı çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını polis karşıladı. Sakarya 'da polis, dışarıya çıkamayan yaşlı ve hasta vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı. Kapı kapı gezerek yaşlı ve hasta vatandaşların halini hatırını soran polis ekipleri, yaşlı ve hasta vatandaşlarının alışveriş gibi dışarıdaki tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Polisler, 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkmamaları hususunda uyarılarda bulunarak, 112 Acil ve 155 hattına gelen siparişleri değerlendireceklerini belirtti. Konu ile ilgili açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, '65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan, evde kimsesi olmayan, başımızın tacı kıymetli yaşlılarımızın polis evlatları olarak onlardan talep gelmesi halinde tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için ekiplerimiz seferber olacaktır.' dedi. SAKARYA Polis yaşlıların ihtiyacını karşıladı

Kaynak: DHA

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SAKARYA Polis yaşlıların ihtiyacını karşıladı
Etiketler : Sakarya, Polis, Güncel

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