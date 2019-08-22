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Sakarya polisi, 104 kişiyi dolandıran şüphelileri Denizli'de yakaladı

SAKARYA (İHA) – Sakarya polisinin düzenlediği operasyonla, 104 vatandaşı fuhuş bahanesiyle toplam 40 bin TL dolandıran 4 şüpheli Denizli'de yakalandı.

22.08.2019 19:16 Sakarya polisi, 104 kişiyi dolandıran şüphelileri Denizli'de yakaladı
SAKARYA (İHA) – Sakarya polisinin düzenlediği operasyonla, 104 vatandaşı fuhuş bahanesiyle toplam 40 bin TL dolandıran 4 şüpheli Denizli'de yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet sitelerine fuhuş yapma bahanesiyle telefon numarası vererek aralarında Sakarya'nın da olduğu 40 ayrı ilden bu telefonları arayan 104 vatandaşın 40 bin TL parasını kendi hesaplarına gönderttiklerini tespit ettiği 4 şüphelinin peşine düştü. Yaklaşık 1 ay boyunca teknik takibe alınan şüphelilerin Denizli'de oldukları tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlar sonucu, K.A. (24), M.M.A. (33), M.Ö. (49) ve E.Ö. (42) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki tamamlanan işlemleri sonrasında 23 Ağustos Cuma günü Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği öğrenildi. - SAKARYA

Denizli, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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