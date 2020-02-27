Haberler » Güncel » Sakarya polisi yolculara kandil simidi dağıttı - Haber

Sakarya polisi yolculara kandil simidi dağıttı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekipleri, sürücü ve yolculara kandil simidi dağıttı.

27.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:54Sakarya polisi yolculara kandil simidi dağıttı
Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekipleri, sürücü ve yolculara kandil simidi dağıttı.
Asayiş ve güvenliğin sağlanması için kentin belirli noktalarında denetimlerini aralıksız sürdüren polis ekipleri, sürücü ve yolcuların Regaib Kandili'ni kutladı.
Sürücü ve yolculara kandil simidi de dağıtan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Eğitim Büro görevlisi polis memuru Murat Ünal ve arkadaşları, şoförlere emniyet kemerinin önemi, seyir halinde cep telefonu kullanmama, hız ve hıza bağlı riskler ile diğer trafik kuralları konusunda bilgilendirmede bulundu.
Ünal, sürücülere trafik kurallarının yer aldığı broşür de verdi.

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 17:57:49