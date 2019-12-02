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Sakarya polisin kasım ayı raporu: 216 tutuklama

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından yayınlanan Kasım ayı asayiş raporunda şehir genelinde yapılan çalışmalarda aranması bulunan bin 37 şahıs yakalanırken, 216 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

02.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:06Sakarya polisin kasım ayı raporu: 216 tutuklama
Emniyet Müdürlüğü tarafından yayınlanan Kasım ayı asayiş raporunda şehir genelinde yapılan çalışmalarda aranması bulunan bin 37 şahıs yakalanırken, 216 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda aralarında hakkında 'adam öldürme' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A.Ş., 'hırsızlık' suçundan 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan O. T.C., 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.P., 'hırsızlık' suçundan 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.O., 'yaralama' suçundan 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. ve 'dolandırıcılık' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G. isimli şahıslarında aralarında bulunduğu 216 kişi tutuklandı.

Öte yandan, şehir genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda 38 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 23 adet kurusıkı tabanca, 379 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 1 otomobil ile 23 motosiklet-bisiklet ve ekobis ele geçirildi. Fuhuşla mücadele kapsamında 47 kişiye fuhuştan işlem yapılırken, 3 yabancı uyruklu kadın sınırdışı edildi. - SAKARYA

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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