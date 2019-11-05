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Sakarya polisinden lösemi hastası çocuklara trafik eğitimi

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisi ekipleri, hastanede tedavi gören lösemi hastası çocuklara trafik eğitimi verdi.

05.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:22Sakarya polisinden lösemi hastası çocuklara trafik eğitimi
Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisi ekipleri, hastanede tedavi gören lösemi hastası çocuklara trafik eğitimi verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliğinde görevli polis memuru Murat Ünal, "Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.
Burada tedavi gören lösemili çocuklarla yakından ilgilenen Ünal, onlara trafik eğitimi verdi.
Polis ağabeyleriyle keyifli bir eğitim geçiren çocuklara, "Ailemin Trafik Polisiyim" kimlik kartı ve kırmızı düdük hediye edildi.
Murat Ünal, herkesi lösemili çocuklara destek olmaya çağırdı.

Emniyet Müdürlüğü, Murat Ünal, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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