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SAKARYA Polisten sağlık çalışanlarına destek

Polisten sağlık çalışanlarına destekSAKARYA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü binası çatısına çıkan ve bina önünde toplanan polisler, sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.

20.03.2020 22:02 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:06
Polisten sağlık çalışanlarına destek
SAKARYA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü binası çatısına çıkan ve bina önünde toplanan polisler, sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü binasında bir araya gelen polisler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çağrı sonrasında saat 21.00'da binanın pencereleri ve çatısına çıkarak, binanın önünde toplanarak alkışlarla sağlık çalışanlarına destek verdi. Polisler alkışlar ve siren sesleriyle sağlıkçılara desteklerini gösterdi. Vatandaşlar da pencerelere çıkarak sağlık çalışanlarını alkışlarla destekledi. Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, "Ülkemiz koronavirüsle mücadelede tüm dünyanın takdirini topladı. Bu mücadelede takdire şayan bir fedakarlıkla ve sabırla görevini yapan tüm sağlık çalışanlarımızı alkışlıyor ve onları selamlıyoruz. Sağlık kurulumuzun önerdiği tedbirlere uyulduğu zaman inanıyorum ki, Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile bu sorunun üstesinden geleceğiz." dedi. SAKARYA Polisten sağlık çalışanlarına destek

Kaynak: DHA

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SAKARYA Polisten sağlık çalışanlarına destek
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, fahrettin koca, Sakarya, Güncel

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