SAKARYA Pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan grup keşfedilmeyi umuyormuş

Pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan grup keşfedilmeyi umuyormuşSAKARYA'nın Geyve ilçesinde, tüfeklerle video çekerek sosyal medyada yayınlamalarının ardından gözaltına alınan 20 gençten 18'i serbest kalırken, 1 kişi tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol serbest bırakıldı.

20.06.2020 17:49 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:08
Pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan grup keşfedilmeyi umuyormuş
SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, tüfeklerle video çekerek sosyal medyada yayınlamalarının ardından gözaltına alınan 20 gençten 18'i serbest kalırken, 1 kişi tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol serbest bırakıldı. Gençler ifadelerinde sosyal medyada dizi benzeri sahneler çekerek keşfedilmeyi umduklarını söyledi.
Geyve'nin Çeltikler Mahallesi'nde yaşayan bir grup genç, sosyal medya hesaplarında ellerinde silahlarla video ve fotoğraf paylaştı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü sosyal medyada yayınlanan görüntü ve fotoğrafları inceleyerek, gençlerin kimliklerini belirledi. Dün, 315 polis ile mahalleye baskın düzenlenirken, 20 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, 9 tüfek, 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 22 ecstasy hap, 5 kök kenevir, 1 gram esrar, 116 tabanca fişeği ve 31 tüfek fişeği ele geçirildi.
ÜNLÜ OLMA HAYALİ
Gözaltına alınan gençler emniyette verdikleri ifadede, dizi sahnelerine benzer video çekip sosyal medyada yayınlamaları durumunda keşfedilmeyi umduklarını, bu nedenle sosyal medya uygulaması 'TikTok' için videolar çektiklerini, başka bir kasıtlarının olmadığını söyledi.
120 BİN LİRA CEZA
Savcılık kararıyla el konulan silahlar incelenmek üzere kriminale gönderildi. Gözaltına alınan kişilere 3'er bin lira sosyal mesafe kuralına aykırılıktan para cezası kesilirken, ruhsatsız silah taşımak suçundan ise 12 kişiye 5'er bin lira olmak üzere toplam 120 bin lira para cezası kesildi.
18 KİŞİ SERBEST KALDI
Emniyet müdürlüğünde 8'i 18 yaşından küçük 20 gencin sorgusunu tamamladı. 18 genç emniyetteki sorgularının ardından serbest kaldı. Uyuşturucu ticaretinden sabıkası ve yakalaması bulunan Sebattin Dağcı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, İsmail K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
ARŞİV GÖRÜNTÜLER
Güven HASBAŞ/GEYVE (Sakarya), (DHA)
SAKARYA Pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan grup keşfedilmeyi umuyormuş

Kaynak: DHA

Etiketler: Sakarya, Geyve, Güncel, Haber

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