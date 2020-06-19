SAKARYA Pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan 20 kişiye gözaltı

Pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan 20 kişiye gözaltıSAKARYA'nın Geyve ilçesinde, pompalı tüfeklerle video çekerek sosyal medyada paylaşan 20 kişi, gözaltına alındı.

19.06.2020 13:38 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:43
Pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan 20 kişiye gözaltı
SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, pompalı tüfeklerle video çekerek sosyal medyada paylaşan 20 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 9 pompalı tüfek, 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu ele geçirdi.
Geyve'nin Çeltikler Mahallesi'nde yaşayan bir grup, sosyal medyada ellerinde silahlarla video çekerek, paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri video üzerine harekete geçerek, 20 kişiyi tespit edip, operasyon başlattı. Kimlikleri sosyal medyadan tespit edilen 20 kişinin evlerini tek tek arayan polis ekipleri 9 pompalı tüfek, 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda, videoda yer alan 20 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'inin 18 yaşın altında olduğu belirtildi. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. SAKARYA Pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan 20 kişiye gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Geyve, Güncel, Haber

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