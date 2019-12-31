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Sakarya sahilde erkek cesedi bulundu

Sahilde erkek cesedi bulunduSAKARYA'nın Karasu ilçesi sahiline erkek cesedi vurdu.

31.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:32
Sahilde erkek cesedi bulundu
SAKARYA'nın ilçesi sahiline erkek cesedi vurdu. Kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi otopsi merkezine kaldırıldı.
Öğle saatlerinde, Karasu 32 Evler Mahallesi mevkiinde sahilde yürüyenler, dalgaların etkisiyle sahile vuran erkek cesedini gördü. verilmesi üzerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Uzun süredir denizde olması nedeniyle tanınmayacak hale gelen kişinin cesedi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sakarya sahilde erkek cesedi bulundu

Karasu, Güncel

Kaynak: DHA


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