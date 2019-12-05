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Sahile vuran cismi gören vatandaşlar telefona sarıldı

Sakarya'da sahile vuran cismi gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede vatandaşları endişelendiren cismin işaret fişeği olduğunu belirledi.

05.12.2019 18:11 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:30

'nın ilçesinde, sahile vuran cismi gören vatandaşlar polise verdi. AFAD ekipleri incelemede bulunurken, cismin askeri alanda kullanılan işaret fişeği olduğu anlaşıldı.

GÖREVLİLER İNCELEMEDE BULUNDU

Bugün, Karasu Plaj Caddesi 32 Evler mevkiinde sahile vuran silindir şeklindeki cismi gören vatandaşlar şüphelenerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis önlem alırken, AFAD görevlileri kimyasal sızıntı ihtimaline karşı özel kıyafetlerini giyerek incelemede bulundu.

İŞARET FİŞEĞİ OLDUĞU ANLAŞILDI

Yapılan inceleme sonucu cismin askeri alanda kullanılan işaret fişeği olduğu anlaşıldı. Askeri mühimmat olduğu belirlenen işaret fişeği Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

Sahile vuran cismi gören vatandaşlar telefona sarıldı

Sakarya, Karasu, AFAD, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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