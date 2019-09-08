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Sakarya sahillerinde yaz sezonu sona eriyor

Sakarya'nın Karadeniz sahilerinde görev yapan cankurtaran ekipleri, yaz sezonu boyunca boğulma tehlikesi geçiren 890 kişiyi kurtardı.

08.09.2019 13:17 Sakarya sahillerinde yaz sezonu sona eriyor
Sakarya'nın Karadeniz sahilerinde görev yapan cankurtaran ekipleri, yaz sezonu boyunca boğulma tehlikesi geçiren 890 kişiyi kurtardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğüne bağlı cankurtaran ekipleri sahillerde çalışmalarını sürdürüyor. Cankurtaran ekipleri Kaynarca Karaboğaz, Karasu ve Kocaali'de 1 Haziran Cumartesi günü 40 gözetleme kulesi, 1 jet ski, 2 zodyak bot ile boğulma vakalarına karşı aktif olarak müdahale etmeye başladı. Yaz sezonu başından itibaren sahillerde görevini sürdüren ekipler 19 Eylül'e kadar görev yapacak.

Son günlerine giren Sakarya sahillerinde 3 kişi boğularak hayatını kaybederken, 890 kişi boğulmaktan ekiplerce kurtarıldı. - SAKARYA

Cankurtaran, Karadeniz, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

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