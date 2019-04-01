Sakarya Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Ekrem Yüce Oldu

Sakarya
Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti
'li Ekrem Yüce
oldu
SAKARYA, (DHA
) - SAKARYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Ekrem Yüce kazandı
Kesin olmayan sonuçlara göre Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Başkanlığı'nı Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti Ekrem Yüce kazandı.
1954 yılında doğan Ekrem Yüce, öğrenimi Erzurum Atatürk Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Makine Bölümü'nde tamamladı. Ekrem Yüce, Adapazarı
Belediyesi'nde başkan yardımcılığı ile Erenler
Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. ÇAYKUR Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Yüce, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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(Tür: Yurt)
AK Parti, Sakarya, Ekrem Yüce, Güncel
Kaynak: DHA