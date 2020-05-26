SAKARYA Sakarya'da çiftçiler, bayramda da ekime devam etti

Sakarya'da çiftçiler, bayramda da ekime devam ettiSAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçiler, Ramazan Bayramı'nda tarlada çalışıp, domates ve biber ekti.

26.05.2020 09:22 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:28
Sakarya'da çiftçiler, bayramda da ekime devam etti
SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçiler, Ramazan Bayramı'nda tarlada çalışıp, domates ve biber ekti.
Kaynarca'nın Güven Mahallesi'nde geçimini çiftçilik yaparak sağlayan Kadir Akçan ve ailesi, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasında kendilerine ait tarlaya giderek, ekim yaptı. Bayramın ikinci günü yağan yağmur sonrası tarlalarına giden Akçan ailesi, hep birlikte domates ve biber ekimi yaptı. Çiftçiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu için mutlu olduklarını belirten Kadir Akçan, üretime devam ettiklerini söyledi. Çiftçilerin bayramının tarla olduğunu belirten Akçan, "Yağmur yağdığından dolayı tarlamıza bu yağmuru fırsat bilip domates ve biberi ekip mahsulümüzü çıkarmayı düşünüyoruz. Koronavirüs çiftçimizi etkilemedi, çiftçimiz ekim yapmaya devam ediyor. Mahsulünü çıkararak geçimini sağlamaya çalışıyor. Bizim bayramımız tarlamız. Burada mahsulümüzü çıkarıp en iyi şekilde pazarlayıp, paramızı kazanmak istiyoruz? dedi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
SAKARYA Sakarya’da çiftçiler, bayramda da ekime devam etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Kaynarca, Sakarya, Güncel, Haber

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