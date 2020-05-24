SAKARYA Şehit kaymakam oğullarının mezarını ziyaret ettiler

Şehit kaymakam oğullarının mezarını ziyaret ettilerSAKARYA'nın Arifiye ilçesinde yaşayan Fatma ve Asım Safitürk çifti bayramda oğulları Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün mezarını ziyaret etti.

24.05.2020 16:16 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:24
Şehit kaymakam oğullarının mezarını ziyaret ettiler
SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde yaşayan Fatma ve Asım Safitürk çifti bayramda oğulları Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün mezarını ziyaret etti.
2016 yılında Mardin'in Derik ilçesinde uğradığı hain saldırı sonucu görevi başında şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan annesi Fatma ve babası Asım Safitürk, bayramın ilk gününde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara verilen sokağa çıkma izni nedeniyle oğullarının mezarını ziyaret etti. Baba Asım Safitürk ve anne Fatma Safitürk oğullarının mezarı başında dua etti.
Asım Safitürk, 'Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün milletimizin biraz sönük geçse de Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. İnşallah en kısa zamanda bu aşılacaktır, milletimizin sağ duyusuyla ve verilen tedbirlere uyularak. Evde kalma konusundaki emirleri harfiyen yerine getirenler bu talimatlara uyunca en kısa zamanda inşallah ben inanıyorum bu da geçecektir. Allah'tan milletimize sağlık, afiyet, birlik ve beraberlik nasip etmesini niyaz ediyorum. İnşallah bu sevilmeyen günler geride kalacak ve daha çok mutlu günlere ulaşacağımıza inanıyorum.' dedi. SAKARYA Şehit kaymakam oğullarının mezarını ziyaret ettiler

Kaynak: DHA

Etiketler: Muhammet Fatih SAFİTÜRK, Arifiye, Sakarya, Güncel, Haber

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