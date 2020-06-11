SAKARYA Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası Cezayı yetersiz buluyorum

Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası: Cezayı yetersiz buluyorumŞEHİT Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, oğlunun şehit edilmesiyle ilgili davada sanıklara verilen cezayı az bulduğunu söyledi.

11.06.2020 19:25 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:39
Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası: Cezayı yetersiz buluyorum
ŞEHİT Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, oğlunun şehit edilmesiyle ilgili davada sanıklara verilen cezayı az bulduğunu söyledi.
10 Kasım 2016'da Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce makamına konulan bombayla şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün davasında sanık Şerif Mesutoğlu'na verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl ceza ile Fikret Deniz'e verilen 5 yıllık ceza, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onandı. Şehit Kaymakam Safitürk'ün Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan babası Asım Safitürk, verilen cezanın az olduğunu söyledi.
Oğlunun makamında şehit edildiğini belirten Asım Safitürk, 'Yargıtay'ın onayladığı cezayı adil bulmuyorum. Ben hukuksuzluğu Mardin'de buluyorum. Edindiğimiz bulgulara göre hukuk yerini bulmamıştır. 15 Temmuz'da şehit olan Ömer Halisdemir'in katilleri olan 5 kişiye 5 kez ağırlaştırılmış müebbet verilirken, benim çocuğum bir ilçede elinde silah yokken ve devleti temsil ederken makamında şehit edildi. Benim çocuğum böyle katledildi. Yetersiz buluyorum ben bu cezayı' dedi. SAKARYA Şehit Kaymakam Safitürk’ün babası Cezayı yetersiz buluyorum

Kaynak: DHA

Etiketler: Muhammet Fatih SAFİTÜRK, Sakarya, Mardin, Güncel, Haber

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