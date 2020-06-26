SAKARYA Serinlemek için girdiği Sapanca Gölü'nde boğuldu

Serinlemek için girdiği Sapanca Gölü'nde boğulduSAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, serinlemek için göle giren Adnan Akçam (61), gözden kayboldu.

26.06.2020 22:34 | Son Güncelleme: 26.06.2020 23:27
Serinlemek için girdiği Sapanca Gölü'nde boğuldu
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, serinlemek için göle giren Adnan Akçam (61), gözden kayboldu. AFAD ekiplerince sudan çıkarılan Adnan Akçam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Sapanca Uzunkum sahili mevkiinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte balık tutan Adnan Akçam, serinlemek için göle girdi. Adnan Akçam bir süre sonra gözden kayboldu. Haber verilmesi bölgeye AFAD ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri yaklaşık 40 dakika sonra Akçam'ı kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta buldu. Kıyıya çıkarılan Akçam sağlık ekiplerinin burada yaptığı ilk müdahale sonrası Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 çocuk babası Akçam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. SAKARYA Serinlemek için girdiği Sapanca Gölü’nde boğuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Sapanca, AFAD, Güncel, Haber

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