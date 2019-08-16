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SAKARYA Serkan Bayraktar toprağa verildi

Serkan Bayraktar toprağa verildiKalp krizi sonucu yaşamını yitiren Sabah Gazetesi muhabiri Serkan Bayraktar (44), Sakarya'nın Sapanca ilçesinde toprağa verildi.

16.08.2019 15:24 SAKARYA Serkan Bayraktar toprağa verildi
Serkan Bayraktar toprağa verildi
Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Sabah Gazetesi muhabiri Serkan Bayraktar (44), Sakarya'nın Sapanca ilçesinde toprağa verildi.
Önceki gün memleketi Rize'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Bölümü muhabiri Serkan Bayraktar'ın cenazesi Sapanca Göl Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Anne Hatice Bayraktar evlerinin bahçesindeki oğlunun cenazesini son kez görmek için yakınlarının kollarında güçlükle tabutun başına geldi. Hatice Bayraktar oğluna son kez bakıp, gözyaşları içerisinde sevdi. Dualar edilip, helallik alınmasının ardından cenaze sevenlerinin omzunda Yeşil Camii'ne getirildi. Trabzonspor taraftarı olan Serkan Bayraktar'ın tabutunun üzerine Trabzonspor forması konuldu. Serkan Bayraktar'ın kardeşleri taziyeleri kabul etti. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına Sabah Gazetesi yöneticileri, meslektaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Serkan Bayraktar, Kemer Aile Kabristanlığında toprağa verildi.

Serkan Bayraktar, Sabah Gazetesi, Sapanca, Sakarya, Güncel

Kaynak: DHA

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