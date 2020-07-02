SAKARYA Servis sürücüsü aracında başından ve göğsünden vurularak öldürüldü

Servis sürücüsü aracında başından ve göğsünden vurularak öldürüldüSAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, servis sürücüsü Emin Memigüven aracında kimliği belirsiz bir kişi tarafından başından ve göğsünden vurularak öldürüldü.

02.07.2020 19:26 | Son Güncelleme: 02.07.2020 20:03
Servis sürücüsü aracında başından ve göğsünden vurularak öldürüldü
SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, servis sürücüsü Emin Memigüven aracında kimliği belirsiz bir kişi tarafından başından ve göğsünden vurularak öldürüldü. Polis, Memigüven'i öldüren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 18.00 sıralarında, Arifiye ilçesindeki fabrikanın önündeki park alanında meydana geldi. Silah seslerini duyanlar, servis aracının yanına geldi. Servis sürücüsü Emin Memigüven'i servis aracında kanlar içinde görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ve göğsünden vurulan Memigüven'i Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Memigüven doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevredekiler, Emin Memigüven'i vuran kişinin olay yerinden araçla kaçtığını belirtirken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. SAKARYA Servis sürücüsü aracında başından ve göğsünden vurularak öldürüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Arifiye, Güncel, Haber
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