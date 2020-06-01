SAKARYA Serviste aracın tamponu sökülerek yılan çıkarıldı

Serviste aracın tamponu sökülerek yılan çıkarıldıSAKARYA'da, uzun süredir park halinde olan otomobilinin motor bölümündeki yılanı fark eden kişi, itfaiyeden yardım istedi.

01.06.2020 20:26 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:30
Serviste aracın tamponu sökülerek yılan çıkarıldı
SAKARYA'da, uzun süredir park halinde olan otomobilinin motor bölümündeki yılanı fark eden kişi, itfaiyeden yardım istedi. Servise götürülen aracın tamponu sökülerek yılan çıkarıldı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde görevli polis memuru, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlaması nedeniyle uzun süredir çalıştırmadığı aracıyla gezmek istedi. Aracını çalıştırmadan önce aracın suyuna bakmak isteyen sürücü, motor kısmında bir yılanın durduğunu fark etti. Eldiven takarak yılanı dışarı çıkartmaya çalışan sürücü başarılı olamayınca, itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri de aracın motor bölümünde girdiği noktadan yılanı çıkaramayınca, otomobil servise getirildi. Burada yetkili servis ustalarınca tampon söküldükten sonra itfaiyeciler yılanı yakalayarak doğaya saldı. Aracının tamponunun geri takılmasının ardından sürücü servisten ayrıldı. SAKARYA Serviste aracın tamponu sökülerek yılan çıkarıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Sakarya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
97 milyon nüfuslu Vietnam’da koronavirüste ölen yok Haber
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Haber
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Son Dakika: Türkiye’de 1 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 827 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 827 yeni vaka tespit edildi
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı Haber
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı
Bakan Albayrak: Peak’ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu Haber
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Haberler››Güncel››SAKARYA Serviste aracın tamponu sökülerek yılan çıkarıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:26: Anaokulları ve kreşler faaliyete hazır - Haber 20:26: SAKARYA Serviste aracın tamponu sökülerek yılan çıkarıldı - Haber 20:24: Kütahya'da silahlı bıçaklı kavgaya 3 tutuklama - Haber 20:23: Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 23 kişi hayatını kaybetti" - Haber 20:23: ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle sokağa çıkma yasağı - Haber 20:11: Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu - Ekonomi 19:58: Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü - Haber 19:55: Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 827 yeni vaka tespit edildi - Haber 19:26: Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor - Haberler 13:02: Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı - Haberler