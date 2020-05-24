SAKARYA-Sokağa çıkma kısıtlamasında onlar torunlarına gitti

Sokağa çıkma kısıtlamasında onlar torunlarına gittiSAKARYA'nın Serdivan ilçesinde yaşayan Serdar Erdoğan ve Yasemin Erdoğan çifti, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kendilerine gelemeyen kızı ve torununun bayramlarını evlerinin önüne giderek kutladı.

24.05.2020 15:30 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:37
Sokağa çıkma kısıtlamasında onlar torunlarına gitti
SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde yaşayan Serdar Erdoğan ve Yasemin Erdoğan çifti, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kendilerine gelemeyen kızı ve torununun bayramlarını evlerinin önüne giderek kutladı.
Serdivan ilçesinde yaşayan Serdar Erdoğan (66) ve Yasemin Erdoğan (65) çifti, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kendilerine bayramlaşmaya gelemeyen kızları Esra Keskin (33) ve torunları Duru Keskin'in (7) evlerinin önüne giderek balkondan bayramlaştı. 65 yaş üstü için verilen sokağa çıkma izninde ilk olarak kızı ve torununa koşan Erdoğan çifti, torunlarıyla uzaktan bayramlaştı.
İlk kez bir bayramda büyüklerin küçükleri görmek için yola çıktıklarını belirten Serdar Erdoğan, Önceden çocuklar geliyordu, şimdi yaşlılar gidiyor çocukların evlerine. Artık bu covid-19 belası bitene kadar böyle. Eski bayramlarla kıyaslanamaz bile. Önceden insanlar öpüşür, sarılır ve hasret giderirdi ama maalesef bu hastalıktan dolayı insanlar dışarı bile çıkamıyor.ö dedi.
Anne ve babasının kendisiyle bayramlaşmak için evinin önüne geldiği Esra Keskin, Kimse dışarı çıkamıyor, herkes için ilginç bir bayram. En azından anne ve babam ziyarete geldi ve bizim için bir nebze iyi oldu. İnşallah bugünler bir an önce biter, hepimiz için en hayırlısı neyse onun olmasını istiyoruz. diye konuştu. SAKARYA-Sokağa çıkma kısıtlamasında onlar torunlarına gitti

Kaynak: DHA

Etiketler: Serdivan, Keskin, Anne, Güncel, Haber

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