SAKARYA Süper Loto’da 5 bilen 3 kişiden 1’i Sakarya Karasu’dan

Süper Loto'da 5 bilen 3 kişiden 1'i Sakarya Karasu'dan

SİSAL Şans Süper Loto'nun dünkü çekilişinde, 6 bilen çıkmadığından büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti. Çekilişte; 5 bilen 3 kişiden birinin 27,979.6 TL'lik ikramiyesi Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir kişiye çıktı.

Sisal Şans, Süper Loto'nun ilk çekilişini 2 Ağustos 2020 tarihinde saat 20.00'da gerçekleştirdi. Çekilen numaralar 9, 16, 18, 44, 47, 51 oldu; 6 bilen çıkmadığından 25.5 milyon TL'lik büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti.

Çekilişte;

5 bilen 3 kişi 27,979.6 TL,

4 bilen 250 kişi 522.25 TL,

3 bilen 5.623 kişi 28.15 TL,

2 bilen 54,249 kişi ise 3.05 TL ikramiyeye hak kazandı.

Süper Loto, pazar, salı ve perşembe günleri olmak üzere haftanın 3 günü, saat 20.00'da çekiliyor.

SAKARYA KARASU'YA İKRAMİYE

Süper Loto'da 6 bilen çıkmadığından 25.5 milyon TL'lik büyük ikramiye sonraki çekilişe devrederken, 5 bilen 3 kişiden birinin kuponunu, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir bayide oynadığı öğrenildi. İşletme sahibi Fatih Dinç çok mutlu olduklarını belirterek, "Milli Piyango'nun yeni çekiliş döneminde Süper Loto'da 5 bilen 3 kişiden biri bizim bayimizden oynandı. Bunun için de çok mutluyuz. İkramiyenin çıktığı kişiyi tebrik ederiz. Bize gelen birisi yok ama Karasu'da yaşayan ya da tatilcilerden biri olabilir. Herhangi bir değişiklik olmadı yeni dönemde, artı yönde yenilikler oldu. Yeni dönemde oyun sistemlerindeki yeni oyunlarla birlikte hem kullanım kolaylaştı hem de kazanma oranı arttı. Bu da talebi artırmaya başladı" dedi.