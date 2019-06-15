15.06.2019 17:14
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SAKARYA Süslenip yaylaya çıktılar

Süslenip yaylaya çıktılarSakarya'nın Hendek ilçesinde, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını boyayıp süsleyen vatandaşlar yaylaya çıktı.

Süslenip yaylaya çıktılar
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını boyayıp süsleyen vatandaşlar yaylaya çıktı. Kadınlar geleneksel kıyafetlerini giyerken, yayla bayram yerine döndü.
Hendek Dikmen Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, atalarından kalma yayla göçü geleneğini 113 yıldır devam ettiriyor. Asırlık geleneği yaşatan Dikmen Mahallesi sakinleri, yaylaya göç yolculuğuna başladı. Gelin gibi süsledikleri hayvanlarıyla birlikte zil ve çan sesleri eşliğinde hep birlikte yola düşen mahalle sakinleri, yaklaşık 10 kilometrelik yolu yüzlerce hayvanla kat ederek şenlik havasında yaylaya göç ediyor. Vatandaşlar yaylaya geldiklerinde meydanda toplanarak bir süre eğleniyor.
Asırlardır devam eden göç geleneğini sürdürmek adına bu yıl 113'inci yayla göçünü gerçekleştirdiklerini belirten Dikmen Mahalle Muhtarı Menderes Ayvaz, 'Atalarımızdan kalan örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz.ö dedi.
Yaylaya her yıl haziran ayında göç edildiğini ifade eden Ayvaz, yaylada kar yağışının erken başlaması nedeniyle ekim ayının sonlarına doğru yayladan ayrıldıklarını belirtti.SAKARYA Süslenip yaylaya çıktılar
Kaynak: DHA
Dikmen, Sakarya, Güncel

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