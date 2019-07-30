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SAKARYA Tabanca ile ateş eden alacaklısının üzerine yürüdü

Tabanca ile ateş eden alacaklısının üzerine yürüdüSakarya'nın Hendek ilçesinde, H.P. alacaklı olduğu M.G.?ye kurşun yağdırdı.

30.07.2019 17:11
SAKARYA Tabanca ile ateş eden alacaklısının üzerine yürüdü
Tabanca ile ateş eden alacaklısının üzerine yürüdü
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, H.P. alacaklı olduğu M.G.?ye kurşun yağdırdı. M.G. silahla ateş eden H.P.?nin üzerine doğru yürürken bacaklarından vuruldu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde, Hendek Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. H.P. alacaklı olduğu M.G.'ye ait dükkana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde H.P aracıyla gelerek M.G.'ye ateş etmeye başladı. Daha sonra aracından inen H.P. silahı ile ateş etmeye devam ederken, M.G. üzerine doğru yürüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, bacaklarından yaralanan M.G.'ye ilk müdahalede bulundu. Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.G. tedavi altına alındı. H.P., Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sakarya, Güncel

Kaynak: DHA

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