SAKARYA Tarihi su değirmeni asırlar geçmesine rağmen un öğütmeyi sürdürüyor

Tarihi su değirmeni asırlar geçmesine rağmen un öğütmeyi sürdürüyor Sakarya
'nın Erenler
ilçesinde bulunan yaklaşık 300 yıllık su değirmeni günümüzde işlevini devam ettirerek mısır unu öğütmeyi sürdürüyor. Menderes
Satıroğlu aile büyüklerinden kalan değirmenin hala ilk gün olduğu gibi çalışmaya devam ettiğini söyledi.
Erenler Değirmendere
Mahallesi Büyükdere
üzerinde Rumların yaşadığı dönemden kalma su değirmeni günümüzde işlevini devam ettirerek buğday ve mısır öğütmeyi sürdürüyor. Menderes Satıroğlu (55) işletmeciliğini yaptığı su değirmeninde 300 yıldır çevredeki köylerden ve illerden getirilen buğday ve mısırın öğütüldüğünü belirtti. Menderes Satıroğlu köylülerin buğday unu, mısır unu ve hayvan yemi ihtiyaçlarını buradan karşıladıklarını belirterek, Atalarımızdan kalan bir değirmen burası. Bütün civar köylerin ve şehir dışından gelenlerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Değirmen güzel ilgi görüyor. Köylülerin mısır unu ve buğday unu ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Su ile çalışan değirmenimizde elektrik kullanmıyoruz, doğal bir şekilde çalışıyor. Bu değirmenin 300 senelik bir geçmişi vardır. Rumlar zamanında burası kullanılmış. Yaklaşık 150 yıldır da ailemiz işletiyor. dedi.
Eşi Menderes Satıroğlu ile beraber değirmende çalışan Sevgi Satıroğlu, değirmene ilginin hala olması memnun ettiğini ifade ederek, Değirmenimiz dedelerden kalma eski tarihi bir değirmendir. Su ile çalışması ve taş değirmen olmasından dolayı tercih ediliyor. İstanbul
ve çevre illerden çok gelen oluyor. İlginin olması da bizi memnun ediyor. diye konuştu.
Kaynak: DHA
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