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Sakarya Teknokent Ar-Ge ve tasarım firmalarının kiralarında indirime gitti

Sakarya Teknokent, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele için gerekli tedbirleri alarak, bünyesindeki firmaların çalışmalarını sürdürmesine destek oluyor.

03.04.2020 15:41 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:41
Sakarya Teknokent Ar-Ge ve tasarım firmalarının kiralarında indirime gitti
Sakarya Teknokent, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele için gerekli tedbirleri alarak, bünyesindeki firmaların çalışmalarını sürdürmesine destek oluyor.

Destek kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının aldığı tedbirler ve tavsiyeler doğrultusunda Teknokent firmalarının iki ay kiralarının öteleneceği, Teknokentte faaliyet gösteren kuluçka firmaları ve kafelerden ise iki ay kira alınmayacağı duyuruldu.

Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Şakir Görmüş, konuyla ilgili açıklamasında, "Katma değeri yüksek, yenilikçi ve ileri teknolojik ürünlerin geliştirilmesinin merkezi olan teknokentlerdeki Ar-Ge ve tasarım firmalarının varlıklarını sürdürebilmeleri, Ar-Ge kapasite ve kabiliyetlerini korumaları, bu zorlu sürecin aşılması ve ülkemizin gelecek üretim ve uluslararası rekabet kapasitesinin artırılması için önemlidir. Sakarya Teknokent 90 Ar-Ge ve tasarım firması ve 500'ü geçen çalışanları ile büyük bir ailedir. Sakarya Teknokent, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının tedbir ve tavsiyelerine ilave olarak Ar-Ge ve tasarım firmalarına ek destek ve eylem planlarını hayata geçirmiştir" dedi.

Ek destek ve eylem planları hakkında bilgiler veren Görmüş, "İlk olarak Sakarya Teknokent Yönetimi şartlarını zorlayarak, Bakanlığın desteklerine ilaveten yaşanan Covid-19 salgını dolayısı ile bölgede faaliyet gösteren Ar-Ge ve tasarım firmalarımıza bir nebze de olsa destek olmak için Nisan ve Mayıs aylarının kira bedelinde yüzde 25 indirim yapmıştır" diye konuştu.

Korona virüs tedbirlerinin Teknokent bölgesindeki firmaların bazılarını olumlu bazılarını ise olumsuz etkilediğine değinen Prof. Dr. Görmüş, "Bu süreçte iş yoğunluğu artan firmalarımızın, iş yoğunluğu azalan firmalarımız ile çeşitli formlarda iş birliği yapmalarını sağlayacak platform oluşturulmuştur. Bugün dünyayı saran bu 'pandemi' bizlere yaşamlarımızın ne kadar birbirine bağlı olduğunu hatırlattı. Bu süreci, işbirlikleri kurarak; dayanışma içinde bir bütünün parçası olduğumuzu unutmayıp, kimseyi geride bırakmayarak atlatabiliriz. Sakarya Teknokent ailesi olarak bu süreçten uzun vadede güçlenerek çıkacağız" şeklinde konuştu. - SAKARYA
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Kaynak: İHA

Etiketler: ODTÜ Teknokent, Sakarya, Güncel
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