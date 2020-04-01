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Sakarya Teknokent'te firmaların kiralarında indirime gidildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sakarya Teknokent'te faaliyet gösteren Ar-Ge ve tasarım firmaların nisan ve mayıs aylarındaki kiralarında yüzde 25 indirim yapıldı.

01.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:38
Sakarya Teknokent'te firmaların kiralarında indirime gidildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sakarya Teknokent'te faaliyet gösteren Ar-Ge ve tasarım firmaların nisan ve mayıs aylarındaki kiralarında yüzde 25 indirim yapıldı.
Sakarya Teknokent'ten yapılan yazılı açıklamada, kurumun, dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen Kovid-19 ile mücadele için tedbir alarak bünyesindeki firmaların çalışmalarını sürdürmesine destek olduğu belirtildi.
Teknokentlerdeki Ar-Ge ve tasarım firmalarının varlıklarını sürdürebilmeleri, kapasite ve kabiliyetlerini korumalarının önemli olduğu vurgulanan açıklamada, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının aldığı tedbirler ve tavsiyeler doğrultusunda teknokent firmalarının nisan ve mayıs kiraları ötelenmiştir. Teknokentte faaliyet gösteren kuluçka firmaları ve kafelerden 2 ay kira alınmayacaktır." ifadesi kullanıldı.
"Ek destek ve eylem planlarını hayata geçirildi"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Şakir Görmüş, kurumun 90 Ar-Ge ve tasarım firması ve 500'ü geçen çalışanıyla büyük bir aile olduğunu kaydetti.
Sakarya Teknokent'in Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının tedbir ve tavsiyelerine ilave olarak Ar-Ge ve tasarım firmalarına ek destek ve eylem planlarını hayata geçirdiğini belirten Görmüş, şöyle devam etti:
"İlk olarak Sakarya Teknokent Yönetimi şartlarını zorlayarak Bakanlığın desteklerine ek olarak faaliyet gösteren Ar-Ge ve tasarım firmalarına bir nebze de olsa destek olmak için nisan ve mayıs aylarının kira bedelinde yüzde 25 indirim yapmıştır.
Bu süreçte iş yoğunluğu artan firmalarımızın iş yoğunluğu azalan firmalarımızla çeşitli formlarda iş birliği yapmalarını sağlayacak platform oluşturulmuştur. Bugün dünyayı saran bu 'pandemi' bizlere yaşamlarımızın ne kadar birbirine bağlı olduğunu hatırlattı. Bu süreci iş birlikleri kurarak dayanışma içinde bir bütünün parçası olduğumuzu unutmayıp, kimseyi geride bırakmayarak atlatabiliriz. Sakarya Teknokent ailesi olarak bu süreçten uzun vadede güçlenerek çıkacağız."
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Kaynak: AA

Etiketler: ODTÜ Teknokent, Sakarya, Güncel
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