SAKARYA Temaslı olduğu 56 kişi karantinaya alınan kadının oğlu: Aynı bahçede 14 kişi yaşıyoruz

Temaslı olduğu 56 kişi karantinaya alınan kadının oğlu: Aynı bahçede 14 kişi yaşıyoruzSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan ve cenazelere katılıp virüs yaydığı iddia edilerek teması olduğu 56 kişi karantinaya alınan Hüsniye Alsat'ın oğlu Hakan Alsat, "Zaten biz burada...

14.05.2020 17:01 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:09
Temaslı olduğu 56 kişi karantinaya alınan kadının oğlu: Aynı bahçede 14 kişi yaşıyoruz
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan ve cenazelere katılıp virüs yaydığı iddia edilerek teması olduğu 56 kişi karantinaya alınan Hüsniye Alsat'ın oğlu Hakan Alsat, "Zaten biz burada amca oğullarımızla hep birlikte ikamet ediyoruz aynı bahçede 14 kişi yaşıyoruz" dedi.
Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'nde oturan Hüsniye Alsat, geçen hafta cumartesi günü fenalaşınca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alsat'ın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hüsniye Alsat tedaviye alınırken, filyasyon ekipleri ise temas ettiği 56 kişiyi tespit etti. Karantinaya alınan bu kişilerden 7'sinin testi pozitif çıktı.
Hüsniye Alsat'ın oğlu Hakan Alsat, annesinin tedavi altında bulunduğunu belirterek, "Bu süreçte neler çektiğimizi bir biz, bir Allah biliyor. Hastalıkla ilk annem tanıştı, cumartesi günü birtakım belirtiler gösterince ambulansla hastaneye kaldırıldı ve orada tedavi altına alındı. Bundan 3 gün önce de kol ağrısı nedeniyle hastaneye gitmişti, ama o zaman doktorlar şüphe etmemişler ve geri göndermişler" dedi.
Annesi hakkında cenazelere katılarak virüs yaydığı iddiasını yanıtlayan Alsat, "Bu süreçte anneme soruyorlar, son 7 günde kimlerle temasta oldunuz diye, zaten biz burada amca oğullarımızla hep birlikte ikamet ediyoruz. Biz bu bahçede zaten 14 kişiyiz. Biz 14 gündür karantina altındayız zaten, son günlerde annemin teması olabileceği isimler ve aileleriyle birlikte 56 kişi karantina altına alındı" diye konuştu. SAKARYA Temaslı olduğu 56 kişi karantinaya alınan kadının oğlu: Aynı bahçede 14 kişi yaşıyoruz

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Karantina, Akyazı, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca’nın iftar uyarısı Uşak’ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz Haber
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Canlı yayında ’Atatürk’ gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz Haber
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Haber
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Adana’da termometreler 45 dereceyi gösterdi Haber
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz Haber
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti Haber
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Haberler››Güncel››SAKARYA Temaslı olduğu 56 kişi karantinaya alınan kadının oğlu: Aynı bahçede 14 kişi yaşıyoruz - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:26: Mersin'de karantinası biten 170 kişi memleketlerine gönderildi - Haber 18:25: Edirne'de koronadan ölen eczacı 'Eczaneler Günü'nde' anıldı - Haber 18:25: Antalya'da özel tekne ile amatör su ürünleri avcılığı başlıyor - Haber 18:24: İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 42'LERE ULAŞTI - Haber 18:24: Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi - Haber 18:02: Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı - Haber 17:49: Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti - Haber 17:36: Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 15:44: Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz - Haber