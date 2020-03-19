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Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 20,50 liradan satıldı.

19.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:32
Sakarya Ticaret Borsası
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 20,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
ÜrünBirim Ortalama fiyat (TL) Satış türü
Dane mısır Kg1,35TS
Yemlik buğday Kg1,60HMS
Ham mısır özü yağı Kg 6,09TS
Kabuklu fındıkKg20,50TS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı

Kaynak: AA

Etiketler : Sakarya, Ekonomi

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